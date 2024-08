Sorteggi Conference League, ecco chi affronterà la Fiorentina

Subito dopo i sorteggi dell’Europa League, oggi 30 agosto al Grimaldi Forum di Monte Carlo sono andati in scena quelli della terza coppa europea, la Conference League. L’unica squadra in rappresentanza dell’Italia è la Fiorentina, guidata dall’allenatore Raffaele Palladino. Come per le altre competizioni, inclusa la Champions League, anche la Conference si rinnova nella formula: ci sarà un unico girone all’italiana dove passeranno alle fase finali le squadre con più punti. Ogni squadra dovrà affrontare sei avversarie, non otto come nelle due competizioni maggiori.

Le avversarie della Fiorentina

I viola affronteranno in casa gli austriaci del Lask, i gallesi The New Saints e i ciprioti del Pafos. Gli uomini di Palladino in trasferta invece si scontreranno con i ciprioti dell’Apoel Nicosia, i portoghesi del Vitória Sport Clube e gli svizzeri del Fussballclub Sankt Gallen.

