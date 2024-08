Sorteggi Europa League: la Roma affronterà Porto e Tottenham, la Lazio pesca l’Ajax

Dopo i sorteggi di Champions League, tocca all’Europa League. Oggi, venerdì 30 agosto, al Grimaldi Forum di Monte Carlo sono stati estratti gli abbinamenti delle 36 squadre che parteciperanno al torneo. Una competizione che – come nel caso della Champions – si presenta con un formato tutto nuovo: niente più gironi da 4 squadre ma una classifica unica con otto partite per club (quattro in casa e quattro in trasferta). Lo scorso anno è stata un’italiana, l’Atalanta, ad aggiudicarsi la coppa dell’Europa League. Quest’anno la squadra bergamasca ha conquistato un posto in Champions, ma ci sono altre due squadre pronte a ripetere l’impresa: Roma e Lazio. Ecco contro chi dovranno scendere in campo.

Le avversarie della Roma

La Roma affronterà Eintracht Francoforte in casa, Tottenham in trasferta, Braga in casa, Az Alkmaar in trasferta, Dinamo Kiev in casa, St. Gillois in trasferta, Athletic Bilbao in casa e Elfsborg in trasferta.

Le avversarie della Lazio

La Lazio ha pescato Porto in casa, Ajax in trasferta, Real Sociedad in casa, Braga in trasferta, Ludogorets in casa, Dinamo Kiev in trasferta, Nizza in casa e Twente in trasferta.

Foto di copertina: EPA/Sebastien Nogier

Leggi anche: