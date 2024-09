Firenze, il 91enne rapinato e in coma: «Aiutava i senzatetto, forse anche la donna che l’ha aggredito»

Era giovedì 29 agosto notte: un pensionato di 91 anni aveva sorpreso nell’androne del suo palazzo di via Maso Finiguerra (Firenze) una coppia di balordi. Da lì la colluttazione, le spinte e la rapina. Viene scagliato a terra e finisce in coma, in bilico tra la vita e la morte. Per lui le prossime ore saranno fondamentali, mentre gli inquirenti sono ancora in cerca di uno dei rapinatori. L’unica identificata è una donna romena, di 25 anni, un volto noto tra i residenti del posto, ma non ci sono misure cautelari. In questa zona trovava riparo: «Non doveva succedere, incredibile che sia stata proprio quella donna», dichiara un familiare. Il pensionato offriva infatti assistenza a molti dei senzatetto che arrivavano in quelle vie, tra questi, con molta probabilità, anche la donna che l’avrebbe aggredito.

Il fatto

Molte erano state le segnalazioni dei cittadini per il disagio che si stava diffondendo in zona tra consumatori di eroina e crack e vagabondi. Tra questi c’era anche la giovane romena: in molti la ricordano chiedere l’elemosina sin dalla prima ondata della pandemia di Covid. «Non si contano le volte che abbiamo chiamato comune e forze dell’ordine per segnalare la situazione ma niente è successo. Non si doveva arrivare a questo punto», lamenta un residente. E a fare ancora più male ai vicini del pensionato è il fatto che il 91enne era tra i più attivi della zona nell’aiutare i senzatetto: «Portava le coperte alle persone senza casa, credo anche a quella donna. In pochi lo sanno, credo lo facesse di nascosto, per pudore», riferiscono a Repubblica.

La sospettata

I carabinieri al momento stanno vagliando il ruolo che ha avuto la donna nell’aggressione e del suo presunto complice. È possibile che l’anziano abbia sbattuto la testa cadendo, ma le circostanze della rapina non sono ancora chiare: gli inquirenti vogliono accertare chi abbia spinto il pensionato. Nel frattempo, sono sotto esame le immagini delle telecamere del quartiere.

