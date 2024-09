Coppa America, un fulmine colpisce il mare a due passi da Luna Rossa – Il video

Gli azzurri hanno tagliato il traguardo vincendo, non senza pericoli. Proprio in quel momento il comitato di regata ha deciso di cancellare le altre due gare in programma oggi

Ci sono stati momenti di paura per Luna Rossa durante la regata contro Team New Zealand nell’America’s Cup. Nel Final Leg, con l’imbarcazione italiana che andava verso il traguardo, un fulmine si è abbattuto in mare a poca distanza dagli azzurri. Proprio in quel momento il comitato di regata ha deciso di cancellare le altre due gare in programma oggi. Gli attimi sono diventati virali sui social. Luna Rossa ha tagliato il traguardo nonostante l’intensificarsi della tempesta.

La quinta giornata della Louis Vuitton Cup, nel secondo girone Robin di selezione degli sfidanti della 37/a America’s Cup, ha regalato un’emozione che finora non si era vista nelle acque di Barcellona. Il confronto con i ‘Defenders’ del trofeo non assegnava punti per la classifica. Ma per il Team Prada Pirelli la prima sconfitta inflitta ai kiwi, dopo aver perso tre volte contro New Zealand, è un ottimo risultato, come riconosciuto da Francesco Bruni, con James Spithill ai timoni. La classifica della quinta giornata consolida Luna Rossa salda in testa con 4 vittorie, seguita da Ineos Britannia (3 vittorie), American Magic (2 vittorie) e Alinghi e Orient Express (con 1 vittoria a testa). Al termine del doppio Round Robin, saranno le prime quattro classificate ad accedere alle semifinali. Come ricorda Ansa la prima in classifica avrà il privilegio – e il vantaggio – di scegliere l’avversario in semifinale.

