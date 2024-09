Festival del cinema di Venezia, Guadagnino: «James Bond gay? L’importante è che compia le sue missioni» – Il video

La replica del regista davanti alla domanda di una giornalista australiana: «Ragazzi, facciamo gli adulti per un secondo. Non c’è modo di sapere mai quali sono i reali desideri di James Bond!»

Ci sarà mai un James Bond gay? La domanda è lecita durante la conferenza stampa per la presentazione di Queer al Festival del cinema di Venezia. Il regista Luca Guadagnino, davanti a un altro Bond come Daniel Craig (che alza gli occhi al cielo), ha risposto così alla domanda della giornalista australiana: «Ragazzi, facciamo gli adulti per un secondo. Non c’è modo di aggirare il fatto che nessuno saprebbe mai quali sono i reali desideri di James Bond!». Una battuta la sua, che raccoglie l’applauso del pubblico. E infine: «Detto questo… La cosa importante è che compia le sue missioni!».

A "gay James Bond?"? Daniel Craig rolled his eyes and "Queer" director Luca Guadagnino had a wry reply to a question about the super spy's sexuality at the Venice Film Festival. pic.twitter.com/N9dz0wBAek

— AP Entertainment (@APEntertainment) September 3, 2024

Una replica, quella di Guadagnino, diventata virale sui social.

Luca Guadagnino che si gira verso Daniel Craig sussurrandogli "Darling, I adore you" dopo aver confermato che beh, *ovviamente* James Bond potrebbe essere gay. Period. #Venezia81pic.twitter.com/sZR13grAjh — Elisa Giudici Gardy goes Venice 81 (@GdiGardy) September 3, 2024

