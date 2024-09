Louisiana, bimbo di 10 anni uccide ex sindaco e la figlia. «Stavano litigando sugli addebiti nella carta di credito per dei videogiochi»

Un bambino di 10 anni ha sparato e ucciso l’ex sindaco 82enne di Minden, una città della Louisiana nord-occidentale, e la figlia di 31. Si tratta di Joe Cornelius Sr e Keisha Miles. I corpi di entrambi sono stati trovati domenica mattina con ferite multiple di arma da fuoco. Il piccolo, che ha legami di parentela con le due vittime, è in stato di fermo. I vicini hanno detto ad una tv locale di aver sentito Cornelius e il bambino litigare, forse per addebiti sulla carta di credito per videogiochi, e in seguito di aver sentito diversi colpi. Ignoto, finora, il movente. Cornelius è stato a lungo membro del consiglio comunale di Minden. Dopo la morte del sindaco della città fu nominato primo cittadino ad interim nel 2013. Era stato anche un ex vice sceriffo ed era un leader di spicco della comunità nera della cittadina.

(in copertina armi in vendita in Georgia EPA/ERIK S. LESSER)

