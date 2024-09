Paralimpiadi di Parigi, l’Italia vola nel ciclismo su strada: oro di Fabrizio Cornegliani nella H1 e argento per Luca Mazzone nella crono H2

Pioggia di medaglie nella mattina per l’Italia alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Nella categoria H1 del ciclismo su strada Fabrizio Cornegliani ha conquistato l’oro davanti al belga Holdies e al sudafricano du Perez. L’azzurro nella cronometro si è imposto con il tempo di 34:50.45, gli avversari hanno chiuso rispettivamente con 35:11.13 e 36:07.05. I trionfi erano stati aperti da Luca Mazzone che con Ambra Sabatini era stato scelto come portabandiera nella cerimonia d’apertura. Mazzone ha conquistato l’argento nella crono individuale H2 di ciclismo su strada. Per lui è la settima medaglia ai Giochi. L’azzurro ha concluso la gara in 25:18.83, dietro lo spagnolo Sergio Garrote Munoz, oro in 24:33.71, e davanti al francese Florian Jouanny, 25:19.29.

