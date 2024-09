Nablus, l’esercito israeliano spara e uccide un’attivista Usa di 26 anni: protestava contro gli insediamenti

Un’attivista con doppia cittadinanza turca e statunitense di 26 anni, Aysenur Ezgi Eygi, è stata uccisa dall’esercito israeliano durante una manifestazione a Beita, non lontano da Nablus (Cisgiordania). «È arrivata in ospedale con un colpo di pistola alla testa e abbiamo annunciato il suo martirio intorno alle 14.30», ha dichiarato il direttore dell’ospedale Rafidia di Nablus, Fouad Nafaa.

La manifestazione e gli spari dell’esercito

La giovane era impegnata nel campo dei diritti umani, e stava partecipando alla manifestazione settimanale contro l’espansione degli insediamenti in Cisgiordania, sfociata in disordini contro cui l’Idf ha risposto con durezza, sparando – secondo quanto riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa – gas lacrimogeni, granate stordenti e anche proiettili veri. Uno di questi ha colpito alla testa l’attivista, e le schegge hanno ferito anche una 18enne palestinese, secondo quanto riporta il Jerusalem Post. La 26enne turco-americana è stata trasportata d’urgenza appena dopo l’accaduto nell’ospedale di Rafdia. Ma i medici non hanno pouto che constatare il suo decesso. Con lei è stato soccorso anche un altro uomo che invece aveva riportato ferite lievi. L’Idf ha aperto un’indagine sull’episodio.

In copertina: Aysenur Ezgi Eygi, attivista Usa di 26 anni uccisa dall’esercito israeliano, Beita 6 settembre

