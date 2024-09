Paralimpiadi, trionfo su pista per Caironi nei 100 metri femminili. Oro (e record mondiale) anche nel nuoto: azzurri primi nella staffetta 4X100 mista stile libero

La giornata della Paralimpiadi di Parigi 2024 si conclude con altri due ori per la delegazione azzurra. Martina Caironi, alla sua ultima gara, vince la prova dei 100 metri femminili T63, con il tempo di 14″16. Sulla pista di atletica, però, si consuma un dramma per le altre due sprinter italiane che si giocavano la finale: a pochi metri dal traguardo Ambra Sabatini cade e travolge Monica Contraffatto. Sfuma, così, la tripletta azzurra. «Sono ancora sotto choc, non ho capito bene cosa è successo, stavo quasi toccando la linea del traguardo», dichiara Sabatini nel post gara.

Nuoto – Oro e record mondiale nella staffetta 4X100 mista stile libero

Sempre nella serata del 7 settembre, dalla vasca dove si disputa la finale della staffetta mista 4X100 stile libero, arriva un altro oro: i nuotatori Stefano Raimondi, Giulia Terzi, Xenia Francesca Palazzo e Simone Barlaam si portano a casa il primo posto segnando il nuovo record mondiale. Con loro medaglia e quella conquistata da Caironi, il numero di ori conquistati dalla delegazione italiana sale a 24, per un numero complessivo di medaglie pari a 70.

