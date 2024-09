Dall’uso dell’Intelligenza artificiale al nuovo tasto “capture”: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo iPhone 16, che verrà lanciato oggi

Quattro modelli diversi, nuovi colori e numerose innovazioni. Alle 19 ora italiana di oggi, lunedì 9 settembre, dall’Apple Park di Cupertino verrà svelato il nuovo iPhone 16. Un appuntamento ormai annuale, quello settembrino con il palco dello Steve Jobs Theater, in cui l’azienda americana lancerà ufficialmente la nuova generazione di telefoni cellulari. Non si sa ancora molto sulle novità apportate alla nuova gamma di smartphone, ma le indiscrezioni parlano di netti miglioramenti soprattutto per quanto riguarda la fotografia e l’intelligenza artificiale.

Cosa cambia?

Base, Plus, Pro, Pro Max. Durante l’evento It’s Glowtime, Apple mostrerà per la prima volta i quattro nuovi iPhone 16. Ci saranno enormi novità dal punto di vista tecnologico, ma anche estetico. A partire dall’introduzione – per la versione 16 Pro – del colore “Rose gold”, con sfumature bronzee, che andrà a rimpiazzare il blu titanio dell’iPhone 15. Gli schermi, dai 6.3 fino ai 6.9 pollici di dimensione, non saranno più LCD ma adotteranno la tecnologia OLED. I cristalli liquidi, dunque, saranno sostituiti dai diodi organici a emissione di luce per un’immagine più nitida e di alta qualità. L’iPhone 16 Pro e Pro Max, inoltre, saranno «più sottili di circa un terzo», rivela il sito macrumors.com, «per garantire un aspetto più elegante». Ma a tenere banco nelle ultime ore prima dello svelamento sono le funzionalità di un nuovo pulsante, cosiddetto “capture”, che si mormora sarà aggiunto nei modelli più avanzati. Il tasto, secondo le prime informazioni che filtrano da Cupertino, dovrebbe funzionare come scatto per una nuova fotocamera, con la possibilità di premere il pulsante a metà per la messa a fuoco e totalmente per catturare l’immagine, che potrebbe arrivare a una risoluzione 8K. Passando, poi, il dito sul tasto sarebbe possibile zoomare ma anche passare dalla modalità “Fotocamera” a quella “Video”.

L’IA, nuova protagonista

Tanto preannunciato e tanto atteso anche l’inserimento di funzionalità legate all’intelligenza artificiale. Già lo scorso giugno, Apple durante la sua Worldwide Developers Conference aveva accennato a grandi cambiamenti: dal nuovo sistema operativo iOS 18 fino, soprattutto, alla partnership con OpenAI, l’azienda madre di ChatGPT. L’utilizzo della tecnologia IA sarà integrata nell’assistente virtuale Siri, per migliorare l’interazione con l’utente e renderla più simile a quella umano-umano. Se l’intelligenza artificiale sarà introdotta anche in altri ambiti è ancora un mistero. Di certo, per supportare le innovazioni, l’iPhone 16 sarà dotato di chip più veloci e di un migliore motore neurale, processore ottimizzato per l’IA. Il costo di base è 799 dollari.

Gli altri prodotti Apple

Non mancano le novità anche negli altri prodotti. Le cuffiette wireless AirPods potranno essere usate come sostitutivi degli apparecchi acustici. E sarebbe in arrivo anche l’Apple Watch X, in onore della decima generazione dell’orologio marchiato Apple. Schermo leggermente più grande ma più sottile, aggiornamento del design (il primo dalla Series 7 del 2021), e un debutto ancora non precisato dell’IA anche sul dispositivo da polso. Saranno poi presenti nuovi sensori per le funzionalità del sonno e dell’attività fisica. Per quelli che misureranno la pressione sanguigna bisognerà attendere ancora un po’.

