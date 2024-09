Nations League, l’Italia batte anche Israele (2-1) e vola da sola in testa al girone

Basta un gol per tempo, all’Italia di Luciano Spalletti, per chiudere la pratica Israele. Sul campo neutro dell’Alla Bozsik Arena di Budapest – scelta da Israele come campo “di casa” al posto dei suoi, considerati inagibili a causa della guerra – la Nazionale domina il match, pur senza brillare. A sbloccare la partita pensa al 38′ Frattesi, che conclude in gol di petto una bella azione corale. Riposo tranquillo, e dopo 17 minuti nella ripresa a bissare pensa il centravanti “ritrovato” Moise Kean. Sotto la pioggia fattasi battente c’è ancora spazio per un terzo gol di Tonali, subito annullato però dall’arbitro per fuorigioco. All’Italia basta così, ma proprio allo scadere Israele trova il guizzo per segnare almeno il gol della bandiera. Sugli sviluppi di un calcio piazzato a trovare la bordata giusta da dentro l’area e spedire alle spalle di Gigio Donnarumma è Abu Fani. L’Italia controlla il vantaggio fattosi d’improvviso più corto per i minuti di recupero, e porta a casa la vittoria. Buona anche la seconda in Nations League per Spalletti, dopo la gran prestazione di venerdì sera a Parigi (1-3 rifilato alla Francia). Con la contemporanea vittoria della Francia sul Belgio, la Nazionale guida ora in solitudine e a punteggio pieno il girone B: 6 punti, sopra i 3 a pari merito delle altre due squadre europee. Ancora a secco Israele, ultima al momento a 0 punti. La “nuova” Nazionale di Spalletti pare avere un altro piglio. Ma il tragitto della Nations League è ancora lungo.

