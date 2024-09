La rabbia di Trump dopo il dibattito tv: «Era truccato, Kamala aveva le domande in anticipo». Taylor Swift sta con lei? «La pagherà»

All’indomani del primo dibattito tv contro Kamala Harris su Abc Donald Trump è furioso. Ospite del programma di prima mattina Fox & Friends, il candidato Repubblicano è un fiume in piena, conscio probabilmente del fatto che pressoché tutti gli osservatori – compresi quelli a lui più vicini – considerano Harris la vera vincitrice del match televisivo. Trump non lo dice, ovviamente, preso se mai ad attaccare a testa bassa tutti i nemici che vede attorno: la candidata Democratica in primis, certo. Ma pure i media «di sinistra e faziosi» che la sostengono e che, dice Trump, «non vogliono muri, non vogliono una buona economia, non vogliono altro che la distruzione del nostro Paese». La gente non capisce bene quanto sia distorta l’informazione che riceve, teorizza l’ex presidente nel dialogo a distanza con alcuni elettori, «ma ieri sera tutti hanno potuto vederlo». Quello andato in onda su Abc infatti «è stato uno show truccato, con qualcuno che forse addirittura conosceva da prima le domande. Kamala aveva una strana familiarità con le domande…», è il pesante affondo di Trump. Che si dice «onorato» di prestarsi a un confronto telefonico con dei cittadini alle 6.30 di mattina, accusando la sua sfidante a Usa 2024 invece di «non dare interviste e non parlare con la gente». Nella curva dei suoi oppositori Trump deve contare però da questa mattina pure un’altra, pesantissima figura: quella di Taylor Swift. E il tycoon ne ha subito anche per lei, pur facendo mostra di non essere stupito dell’endorsement della popstar per Kamala: «Lei è una molto di sinistra, appoggia sempre i Democratici e probabilmente pagherà il prezzo per questo».

