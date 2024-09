Perugia, suicida a 13 anni: «I genitori le avevano tolto il telefonino»

Una ragazzina di 13 anni ieri mattina all’alba ha scelto di scavalcare il parapetto di un terrazzino e di buttarsi di sotto a Perugia. Per lei sarebbe stato il primo giorno di scuola in terza media. «Mi sono affacciata e ho visto il lenzuolo sul corpo. Sapevo che c’era sotto lei, ma non ci volevo credere. Non ci posso credere. Non si può morire così alla nostra età», dice una coetanea oggi al Messaggero. Prima del suicidio lei e i genitori avevano avuto una lite. E alla fine alla ragazzina era stato tolto il telefono cellulare. Il castigo però era quasi finito e lei sarebbe presto tornata a usarlo. Le indagini appureranno se è stata davvero questa la causa scatenante.

