L’ex prof di religione condannato per pedofilia si laurea con una tesi sui peccati della carne

Mirko Campoli, ex prof di religione e dirigente dell’Azione Cattolica, è stato condannato per pedofilia. Attualmente si trova agli arresti domiciliari. E davanti ai professori del dipartimento di studi Umanistici dell’Università Roma lo scorso 3 luglio ha presentato una tesi dal titolo «Caro cardo salutis». Ovvero «la carne è il cardine della salvezza», scrive l’edizione romana di Repubblica. Una frase dello scrittore Tertulliano, padre della letteratura cristiana.

Campoli deve scontare due condanne (non definitive): a 9 e a 6 anni e 10 mesi. Nel primo processo le vittime avevano 12 e 16 anni. Il più piccolo dei due ha subito 50 episodi di violenza. Durante una gita a Gardaland Campoli ha alzato, secondo il tribunale, le mani sull’altro. Gli altri due ragazzini avevano 10 e 12 anni all’epoca dei fatti. Uno di loro era ospite di una casa famiglia in zona Boccea. Ma questa seconda accusa non è stata certificata dal tribunale.

