Rachele Mussolini lascia Fratelli d’Italia: «Passo a Forza Italia per i diritti»

Rachele Mussolini, consigliera comunale più votata di Fratelli d’Italia a Roma, lascia il partito di Giorgia Meloni. La nipote del Duce va in Forza Italia. E ai colleghi del partito di Antonio Tajani spiega che ha «una diversa sensibilità sui diritti» rispetto a FdI. Nata nel 1974, figlia di Romano e sorella di Alessandra, ha preso 8.640 preferenze. Ma non è una nostalgica: «Io la fiamma l’avrei tolta dal simbolo», dice. E sui saluti romani ha detto che al padre non piacevano: «Io ho 50 anni. A me non è mai venuto in mente di farlo». Infine, sullo ius scholae: «Era la linea del mio partito fino a qualche anno fa». L’ingresso in Forza Italia fa traballare la linea del «niente traslochi tra alleati», spiega oggi Repubblica.

