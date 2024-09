Il video della governatrice di New York Kathy Hochul con la paralisi all’occhio è stato alterato

«La governatrice dello Stato di New York Kathy Hochul invita a vaccinarsi contro il Covid mentre viene colpita da una paralisi all’occhio dovuta proprio al vaccino». Questo è quello che sostiene chi condivide il video della scena. Tuttavia, nel video originale la governatrice non mostra alcuna paralisi, che è stata aggiunta alterando il video.

Per chi ha fretta:

In un video, la governatrice dello Stato di New York appare mentre «uno degli occhi non si apre affatto».

Si sostiene che la paralisi dell’occhio sia dovuta al vaccino contro il Covid, che la politica nel video invita a farsi somministrare in vista dell’autunno.

In realtà, il video è stato alterato.

Nell’originale la governatrice non ha nessun problema all’occhio.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Il governatore dello Stato di New York e uno dei leader del Partito democratico americano Kathy Hochul esorta i cittadini a sottoporsi a una nuova vaccinazione contro il COVID-19, che è tornato di nuovo. Allo stesso tempo, uno degli occhi del governatore non si apre affatto. Secondo me ha già abbastanza vaccinazioni.

Il video mostra effettivamente Kathy Hochul, governatrice democratica dello Stato di New York. Mentre la politica invita chi la ascolta a farsi vaccinare contro il Covid-19, il suo occhio sinistro rimane chiuso a metà. Molti di coloro che condividono il video lo fanno per sostenere che il problema all’occhio sia dovuto proprio al vaccino.

Tuttavia, il video è stato modificato aggiungendo il difetto all’occhio. Nell’originale pubblicato lo scorso 4 settembre, la governatrice non ha alcun problema. Lo si può constatare guardandolo su YouTube: Kathy Hochul si sfila gli occhiali, ed entrambi i suoi occhi sono aperti normalmente. Lo screenshot qui sotto è stato effettuato dopo 0′ 20” di filmato.

Conclusioni

Circola un video in cui la governatrice dello Stato di New York si mostra alle telecamere con una paralisi all’occhio. Si sostiene che il problema sia dovuto al vaccino contro il Covid che la governatrice invita a farsi somministrare. Ma in realtà il video è stato modificato e nell’originale non c’è alcuna paralisi.

