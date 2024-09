Open Arms, l’ira di Meloni sui giudici di Palermo: «Sei anni di carcere a Salvini per aver difeso i confini dai migranti? Gravissimo»

Bastano 22 minuti alla premier Giorgia Meloni per reagire alla notizia che la procura di Palermo ha chiesto sei anni di reclusione per Matteo Salvini, con le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere impedito nell’estate del 2019 lo sbarco della nave Open Arms a Lampedusa con a bordo 147 migranti. «È incredibile che un Ministro della Repubblica Italiana rischi 6 anni di carcere per aver svolto il proprio lavoro difendendo i confini della Nazione, così come richiesto dal mandato ricevuto dai cittadini», sbotta Meloni su X contro i magistrati palermitani, difendendo a spada tratta – almeno per questa volta – il suo alleato. «Trasformare in un crimine il dovere di proteggere i confini italiani dall’immigrazione illegale è un precedente gravissimo. La mia totale solidarietà al Ministro Salvini», scolpisce nel post la presidente del Consiglio. Salvini era vicepremier e ministro dell’Interno nel primo governo Conte all’epoca dei fatti, ed è oggi vicepremier e ministro dei Trasporti – con un consenso popolare decimato però rispetto ad allora – nel governo Meloni.

