Baby Reindeer trionfa come miglior miniserie agli Emmy 2024. Richard Gadd miglior attore e Hacks smentisce i pronostici su The Bear: ecco i premi

Baby Reindeer trionfa come miglior miniserie alla 76ª edizione degli Emmy, il premio televisivo più importante negli Stati Uniti, svoltasi al Peacock Theatre di Los Angeles. Lo spettacolo Netflix, creato e interpretato dal comico scozzese Richard Gadd, si basa sulla sua esperienza personale di vittima di stalking. Gadd ha anche conquistato la statuetta come miglior attore protagonista di una miniserie. Jessica Gunning, che interpreta l’ossessiva Martha nonché la sua presunta reale stalker, ha ricevuto l’Emmy come miglior attrice non protagonista nella stessa serie. «Le barriere non si rompono se nessuno ci prova. L’unica costante in qualsiasi successo televisivo è raccontare buone storie. Rischiate, allora! Rompete barriere, esplorate temi scomodi», ha commentato Gadd dopo la vittoria.

Hacks smentisce i pronostici su The Bear

Sorpresa della serata è stata la vittoria di Hacks come miglior serie comica, strappando la vittoria alla favorita The Bear. La serie, prodotta da HBO/Max, ha vinto anche per la sceneggiatura (nella squadra c’è anche la sceneggiatrice italiana Lucia Aniello) e per la performance di Jean Smart, miglior attrice protagonista. Tuttavia, The Bear ha ottenuto quattro Emmy, con Jeremy Allen White vincitore del premio per miglior attore protagonista in una serie comica per il secondo anno consecutivo.

Shogun miglior serie drammatica

Per la categoria miglior serie drammatica, invece, il riconoscimento non ha smentito i pronostici, andando a Shogun, un’epopea storica ambientata nel Giappone feudale, prodotta da Hulu-Disney+. La serie ha stabilito un record con 18 Emmy vinti in un’unica stagione. Ha ricevuto premi anche per la miglior regia e per le interpretazioni di Hiroyuki Sanada, che interpreta l’imponente lord Yoshii Toranaga, e Anna Sawai, che ha vestito i panni della finta placida Lady Mariko. Infine, Ripley, serie girata in Italia e interpretata da Andrew Scott, ha vinto l’Emmy per la miglior regia di una serie limitata, con Steven Zaillian che ha dedicato il premio alla troupe italiana che ha lavorato alla produzione.

