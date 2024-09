Lite in un ristorante a Roma, il regista Virzì ritira la denuncia per lesioni all’ex moglie Micaela Ramazzotti

Il regista Paola Virzì ha ritirato la denuncia per lesioni nei confronti della ex moglie Micaela Ramazzotti dopo l’accesa lite avuta in un locale all’Aventino, quartiere del centro di Roma, durante un incontro casuale lo scorso giugno. La coppia è stata sposata per 14 anni, dal 2009 al 2023, e ha avuto due figli. La sera della lite Virzì era in compagnia della sua figlia più grande, avuta da una precedente relazione, quando ha incontrato in un ristorante l’ex moglie insieme alla figlia minore e al nuovo compagno di Ramazzotti, il personal trainer Claudio Pallitto. Secondo quanto riferito dai testimoni, il regista aveva rivolto una battuta alla bambina, per rompere il ghiaccio, ma a rispondergli bruscamente era stato Pallitto. «Lasciala stare, fatti gli affari tuoi», il senso della frase più colorita rivolta dal nuovo compagno dell’attrice a Virzì. Da qui è scaturita poi la violenta lite, con spintoni e strattonamenti, culminata quindi in denunce e controdenunce presentate dagli ex coniugi.

Foto di archivio: ANSA/ETTORE FERRARI

