Paolo Virzì dopo la lite con Micaela Ramazzotti: «Per me donna importantissima: risolveremo questo incidente»

Il regista invoca il «diritto alla riservatezza» dopo le notizie relative allo scontro avuto in un ristorante romano con la sua ex compagna

Si chiude nel silenzio il regista Paolo Virzì sulla pesante lite avvenuta nei giorni scorsi con l’ex moglie Micaela Ramazzotti in cui sono dovuti intervenire anche i carabinieri e il 118. «Con riguardo alle incresciose notizie uscite sulla stampa non desidero rilasciare alcuna dichiarazione e invoco il diritto alla riservatezza per tutta la mia famiglia. Non ho mai parlato nella mia vita professionale di fatti privati e non voglio cominciare adesso», scrive il regista in una dichiarazione diffusa dalla sua avvocata Grazia Volo. «Desidero solo, in questo doloroso frangente, ribadire che Micaela Ramazzotti è stata per me una donna importantissima, la madre di due miei figli e un’attrice di straordinario talento, protagonista di film da me molto amati. Confido che troveremo tutti il modo di risolvere questo incidente», ha concluso Virzì.

La lite: cos’è successo nel ristorante

La lite tra Virzì e Ramazzotti è avvenuta lo scorso lunedì 17 giugno in un ristorante di piazza Albania a Roma. Lo scontro è degenerato al punto che i proprietari del locale hanno chiamato le forze dell’ordine e, successivamente, un’ambulanza per soccorrere una delle figlie di Virzì. Secondo le ricostruzioni, quella sera Ramazzotti era con il suo attuale compagno Claudio Pallitto, quando intorno alle 22 è arrivato Virzì con la figlia avuta da un precedente matrimonio e l’altro figlio. I due hanno iniziato a parlare di divorzio e presto sono passati a una lite accesa. Il proprietario del locale ha tentato di calmare la situazione, ma senza successo. «Sono volati piatti, posate e sedie. Non abbiamo capito subito cosa stava accadendo e solo dopo ci siamo resi conto che si trattava di personaggi così famosi», ha riferito una testimone. Nel frattempo, la figlia ha accusato un malore, rendendo necessario l’intervento dei medici. Al momento, né Virzì né Ramazzotti avrebbero fatto denuncia.

