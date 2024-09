EA Sports annuncia la colonna sonora: Geolier, Blanco e i Meduza nel nuovo Fifa 25

Il primo passo verso l’edizione 2025 di Fifa, il più popolare e venduto videogame a tema calcistico, in uscita il prossimo 27 settembre, si è compiuto poche ore fa quando la EA Sports, azienda americana che produce il gioco, ha svelato la playlist che accompagnerà gli utenti. Una novità che ci riguarda da vicino quest’anno perché per la prima volta tre progetti italiani sono stati coinvolti in quella che è una delle più ambite playlist dell’anno, avendo una distribuzione a livello globale. Gli artisti italiani che sono riusciti a ritagliarsi un posto sono Geolier, Blanco e i Meduza, ma non sono i primi italiani ad essersi guadagnati questo riconoscimento. In passato infatti già The Bloody Beetroots, Fabri Fibra, Subsonica, Ghali, Benny Benassi, Thasup e Ariete hanno accompagnato le sessioni di gioco di milioni di ragazzi in tutto il mondo.

Geolier

Il brano del rapper napoletano scelto da EA Sports per Fifa 25 è I p’ me, tu p’ te, quello con cui Geolier, tifosissimo del Napoli, ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo classificandosi al secondo posto ma surclassando tutti gli altri artisti in gara per quel che riguarda il gradimento del pubblico a casa. «Mentre gioco – ha commentato il rapper con un video su Instagram – sentire in sottofondo il mio pezzo è una bella soddisfazione. L’unione, il gioco in team e il raggiungimento di un obiettivo sono valori presenti nel calcio che condivido anche io nella mia vita e con la mia famiglia, che alla fine è anche la mia squadra».

Blanco

Del giovane cantautore romano e tifoso romanista, che tra l’altro ha un passato da roccioso difensore prima nella Feralpisalò e poi nel Vighenzi, è stata invece presa dentro la playlist di Fifa 25 Ancora, ancora, ancora, hit tratta dal suo secondo album dal titolo Innamorato. «Essere romanista è dare tutto per il club. Mio padre quando ero piccolo mi disse: “Essere romanista va oltre la passione, vuol dire far parte di una famiglia, gridare finché la voce non ti abbandona, mai, ovunque tu sia”. Ed io provo quel sentimento che mi fa abbracciare la città, la sua storia, come se fosse mia madre. Un amore vero, tramandato di generazione in generazione. È la Roma, è l’essere della Roma. E per la Roma noi preghiamo, esultiamo, saltiamo, vinciamo, tifiamo, aspettiamo e cantiamo. Respiriamo ogni giorno della nostra vita lo stesso sapore ed è difficile spiegare davvero cosa significhi essere romanisti, è molto più semplice viverlo. Ora la Roma è in FC25». Con questo video infatti si annuncia anche il rientro ufficiale della A.S. Roma nel mondo EA Sports: fino all’anno scorso il club giallorosso infatti aveva ceduto i diritti alla Konami che sviluppa il videogioco rivale eFootball.

