Perù, autobus con 30 turisti (tra cui 6 italiani) rotola da un pendio a Machu Picchu – Il video

Una trentina di turisti tra cui sei italiani è rimasta coinvolta nell’incidente di un autobus che li trasportava dalla cittadella Inca di Machu Picchu nel sud del Perù. Lo ha fatto sapere la polizia. I feriti, ha fatto sapere la polizia all’agenzia di stampa Afp, sono stati portati in ospedale a Cuzco, capoluogo della regione. Gli abitanti del villaggio di Machu Picchu/Aguas Calientes hanno soccorso i turisti dopo l’incidente insieme alla polizia. L’autobus, che percorreva la strada a zig zag che collega il sito archeologico alla città di Aguas Calientes, è rotolato giù per un pendio per 15 metri. Venti turisti, tra cui cittadini messicani, italiani, cileni e guatemaltechi, sono stati ricoverati in ospedale con fratture multiple. Gli altri hanno riportato contusioni in varie parti del corpo. Tra loro ci sono due giapponesi e un cinese.

Diversi video dei residenti postati sui social network mostrano il veicolo danneggiato. La compagnia di trasporti proprietaria dell’autobus, Conssetur, ha indicato che il veicolo è stato «vittima di un incidente stradale». Ha citato come causa la disattenzione in una dichiarazione pubblicata sui social network, mentre tornava da Machu Picchu. La polizia ha aperto un’indagine per determinare le cause dell’incidente, ha aggiunto la società. Machu Picchu accoglie una media di 4.500 visitatori al giorno. Classificata Patrimonio dell’Umanità dal 1983, la cittadella, situata a 130 chilometri da Cuzco, a 2.438 metri di altitudine, fu costruita nel XV secolo per ordine dell’imperatore Inca Pachacutec (1438-1470).

Foto copertina e video da: CuscoPost su X

Leggi anche: