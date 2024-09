Bologna, blitz alla mostra di WeiWei: distrutta un’opera dell’artista cinese dall’imbrattatore seriale Vaclav Pisvejc

Nuovo attacco dell’artista praghese Vaclav Pisvejc, noto per essere un guastatore e imbrattatore seriale. Dopo essere salito nudo sulla statua di Ercole e Caco in piazza della Signoria a Firenze e aver rotto un quadro in testa a Marina Abramovic, questa volta ha puntato su Bologna. Durante l’inaugurazione della mostra Who am I dell’artista cinese dissidente Ai WeiWei, a cura di Arturo Galansino a Palazzo Fava, Pisvejc ha colpito parte della statua di porcellana esposta al primo piano, la Porcelaine Cube. Immediato l’intervento della sicurezza che ha fatto ripristinare l’ordine, prendendo in carico l’uomo e accompagnandolo negli uffici di via degli Agresti. La sua posizione è al vaglio dell’autorità. Probabilmente, l’uomo verrà denunciato per distruzione di beni culturali o paesaggistici. Sollecitato su quanto accaduto, WeiWei ha replicato: «Non lo conosco, non l’ho mai visto prima, ma spero che non si sia fatto male coi pezzi di porcellana».

