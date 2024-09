L’inesistente legge del Minnesota che toglie i figli ai genitori contrari alla transizione di genere

La giornalista americana Megan Kelly, durante un’intervista con il conduttore Tucker Carlson, ha criticato la cantante Taylor Swift per il suo sostegno a Kamala Harris e, in particolare, al governatore del Minnesota Tim Walz. Secondo Kelly, una legge di Walz permetterebbe ai tribunali del Minnesota di togliere la custodia ai genitori contrari alla transizione di genere dei figli minorenni. Questa informazione è falsa.

Megan Kelly fa riferimento alla legge HF146 del 2023.

La legge non prevede di togliere la custodia ai genitori.

Al contrario, concede la custodia temporanea in Minnesota ai genitori dei minori provenienti da altri Stati.

I tribunali del Minnesota potranno analizzare caso per caso, senza decidere per forza a favore del minore o di uno dei genitori che lo sostengono.

Alla fine, i giudici dovranno prendere una decisione in base alle prove, tenendo conto del miglior interesse dei minori.

Riportiamo il testo dei post che accompagnano il video:

La giornalista americana Megan Kelly – su Taylor Swift, che ha parlato a sostegno di Kamala Harris: Vaffanculo, Taylor Swift! Dice che voterà per Kamala Harris a causa della posizione LGBTQ di Tim Walz. Sapete cosa ha fatto Tim Walz sul fronte LGBTQ?

Bene, ecco cosa succederà. Una bambina cadrà nella tana del coniglio su Reddit. Su Reddit le verrà detto che in realtà è un ragazzo e sarà coinvolta in questo culto del genere. Dirà: mamma e papà, ho bisogno di bloccanti della pubertà e di ormoni sessuali che sterilizzino. E diranno: no, sei una ragazza. E lei dirà: ma io voglio, voglio un’operazione, una doppia mastectomia, dopo la quale mi usciranno le tube e non potrò mai allattare. E diranno di no. E andrà davanti a un giudice in Minnesota.

E a causa di Tim Walz, il tribunale ne prenderà la custodia e utilizzerà i fondi Medicaid in Minnesota per fornirle tutte queste cose. Le taglierà il seno e la sterilizzerà con bloccanti della pubertà e ormoni sessuali incrociati. E quando quella ragazza inevitabilmente arriva alla conclusione che non ha bisogno di nulla di tutto ciò, che questo non fa altro che peggiorare i suoi problemi, che erano il divorzio, l’acne e la pubertà, non i transessuali. Da chi dovrebbe andare allora?

Questo è ciò che il Minnesota sta facendo alle bambine e ai bambini in questo momento, togliendo la custodia ai loro genitori in modo che possano sottoporsi a queste procedure senza l’aiuto di genitori amorevoli. Ed è quello che Taylor Swift ha appena approvato per i tuoi figli.

Quindi vaffanculo, Taylor Swift!

Il video è sottotitolato in russo, in quanto prelevato dai canali Telegram russi.

La legge del Minnesota

Megan Kelly, nel sostenere che in Minnesota i genitori possano perdere la custodia dei figli che desiderano procedere con la transizione genere, fa riferimento alla legge HF146 approvata nel 2023. In realtà, questa legge permette l’esatto contrario.

Nel marzo 2023 Walz aveva emesso un ordine esecutivo per proteggere i pazienti transgender, garantendo loro le cure mediche necessarie per la loro identità di genere e tutelando anche i genitori e gli operatori sanitari dalle leggi di altri Stati che prevedono punizioni in questi casi.

Il 27 aprile dello stesso anno, viene approvata la legge HF146 della parlamentare transgender Leigh Finke, che poi verrà usata per indicare il Minnesota come un “rifugio per trans”. La legge offre protezione anche ai genitori che approvano l’assistenza per i propri figli e rischiano di vederseli sottrarre per ordine di un tribunale di un altro Stato americano.

Cosa succede se uno o entrambi i genitori non sono d’accordo con la scelta dei figli? I tribunali del Minnesota potranno esaminare il caso senza rimuovere la custodia ai genitori. I giudici saranno tenuti ad ascoltare tutte le parti, ma ciò non implica che decideranno per forza a favore del genitore che sostiene i figli o del desiderio del bambino contro entrambi i genitori contrari. La legge prevede che i giudici prendano una decisione in base alle prove, tenendo conto del miglior interesse dei minori.

Come agisce la legge nella controversia tra genitori

Un esempio pratico viene fornito dai colleghi di Politifact, riportato dall’esperta di diritto di famiglia Lilie McRoberts. Il caso riguarda uno dei genitori porta il minore in Minnesota per ottenere le cure necessarie per la transizione di genere contro la volontà dell’altro genitore che vive in un altro Stato. Se quest’ultimo ottiene un ordine di custodia, la legge del Minnesota garantirebbe ai propri tribunali una “giurisdizione temporanea di emergenza” al fine di emettere un ordine di custodia temporaneo, e di breve termine, senza poter intervenire sull’ordine di custodia di un altro Stato. In questo modo, si consentirebbe al genitore di esercitare per quel periodo la sua autorità nel Minnesota per provvedere ai bisogni del minore.

Conclusioni

La giornalista americana Megan Kelly sostiene il falso. Nessuna legge del Minnesota sospende o rimuove la custodia dei figli ai genitori contrari alla transizione di genere dei minori. La legge approvava dall’amministrazione Walz fa l’esatto contrario.

