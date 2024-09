Enzo Miccio saluta Paola Marella: «Che dolore non saperti più tra noi»

In tanti stanno ricordando Paola Marella, conduttrice, architetto e volto tv di Real Time, morta il 21 settembre all’età di 61 anni per colpa di un tumore. Tra i suoi amici e colleghi la ricorda anche Enzo Miccio, con cui ha lavorato a diversi programmi. «Paolina, era cosi che ti chiamavo affettuosamente e improvvisamente non ci sei più. Siamo stati per anni i volti televisivi di una rete che ci ha dato i natali artistici, ci siamo divertiti, condividendo un nuovo modo di far televisione che nel 2005 era avanguardia pura! Sul set e fuori dal set sei sempre stata una donna chic, intelligente, elegante e sorridente. Quanti ricordi mi legano a te, i sorrisi, gli abbracci, le battute nei fuori onda e la complicità davanti alle telecamere. Che dolore non saperti più qui tra noi, ci mancherai Paolina mia», ha scritto in un post su Instagram.

