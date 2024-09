Angelica scuote l’industria musicale: «Le penne femminili nella musica vanno ancora digerite» – L’intervista

Al Festival di Open Angelica Schiatti, in arte solo Angelica, è stata invitata da Francesca Michielin all’interno del podcast Maschiacci per parlare della situazione delle donne nella musica italiana. Abbiamo approfondito con lei dietro le quinte il tema. La cantautrice monzese classe 1989, fuori lo scorso 8 marzo con Sconosciuti superstar, terzo album della sua carriera, parte subito da un presupposto: «Essere donna, in generale, è un tema, esserlo nella music industry è un ruolo un pò scivoloso. Ci sono sicuramente tante difficoltà, tante cose che non sono state sdoganate mentre, essendo un cantautore, molte strade sono state spianate prima. Invece noi donne ci ritroviamo a volte a percorrere dei sentieri che non sono stati poi così battuti».

