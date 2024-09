Elon Musk interviene sui social per smentire il flirt con Giorgia Meloni: «Ero lì con mia madre»

Che tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il fondatore di Tesla e patron di X Elon Musk corra un certo feeling è cosa ormai nota. La sintonia è apparsa evidente nel corso della premiazione dei Global Citizen Award, l’altra sera a New York a margine della 79esima Assemblea generale dell’Onu. È stato proprio Musk a consegnare alla premier italiana l’ambito premio. Ma gli sguardi d’intesa tra i due a cena davanti a un calice di vino hanno spinto più di qualche utente social a chiedersi se l’intesa tra i due sia solamente di natura «culturale» (l’ispirazione conservatrice che li accomuna). Il multimiliardario d’altra parte davanti a tutti l’aveva presentata così: «È ancora più bella dentro che fuori. Ha fatto un lavoro incredibile». «Sappiamo tutti cosa è successo dopo…», ha ricamato un utente allegando una foto dei protagonisti della presunta tresca. «Pensate che usciranno insieme?», s’è chiesto più esplicito un altro. E via con retropensieri e allusioni. Tanto che ad intervenire è stato lo stesso patron della piattaforma su cui sono apparsi i commenti. Sotto ogni post Musk ha puntualmente smentito la ricostruzione: «Non ci stiamo frequentando». E poi, più esplicativo: «Ero lì con mia mamma. Non esiste alcuna relazione sentimentale con il primo ministro Meloni». Dopo la moda del Melodi, l’ipotetica storia tra Meloni e il presidente indiano Narendra Modi, anche questa volta gli utenti rimarranno delusi, le loro fantasiose “ship” (termine che in inglese sta per “vedere bene una persona con un’altra) non sembrano proprio fondate.

