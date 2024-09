China Open, buona la prima: Jannik Sinner batte il cileno Jarry

Vittoria in rimonta per Jannik Sinner all’esordio al China Open di Pechino. Al primo turno l’altoatesino, n.1 al mondo, ha battuto in tre set il cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1. Al secondo turno Sinner affronterà Roman Safiullin (entrato in tabellone al posto di Jan-Lennard Struff) o Stan Wawrinka, impegnati domani. L’altotesino per il suo esordio ha sfidato Jarry, numero 28 del ranking Atp, che ha vinto l’unico precedente fra i due giocatori sull’erba di ‘s-Hertogenbosch nel 2019. Sinner non è l’unico azzurro in gara ai China Open: con lui anche Flavio Cobolli, numero 32 del mondo, che incontrerà per la prima volta il kazako Alexander Bublik, e Lorenzo Sonego, numero 50 del mondo, impegnato nella sfida con il francese Adrian Mannarino, 44 del ranking Atp.

Leggi anche: