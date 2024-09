La fidanzata di Geolier è Chiara Frattesi, sorella del centrocampista dell’Inter: le foto sui social

Non è più un segreto: Emanuele Palumbo in arte Geolier e Chiara Frattesi, sorella del centrocampista dell’Inter e della Nazionale Davide, sono una coppia. Dopo mesi di indiscrezioni, scatti rubati e paparazzate, iniziati questa estate, il rapper e l’influencer hanno pubblicato due foto che non lasciano spazio a dubbi. Il cantante, arrivato secondo all’ultima edizione del Festival di Sanremo, ha condiviso nelle story uno scatto mentre è sotto braccio alla modella 22enne. E lei ne ha pubblicato un altro in cui lo abbraccia mentre sono in volo su un jet privato. Per i fan del rapper si tratta solo di una conferma. Geolier, 24 anni, si era lasciato con la fidanzata Valeria D’Agostino, annunciandolo lo scorso giugno, una relazione che durava da quattro anni. Anche Frattesi esce da una relazione, quella con il centrocampista statunitense della Juventus Weston McKennie, terminata in primavera. Cantante e modella erano stati accostati già a fine luglio dai tabloid, per poi essere pizzicati insieme dai fan prima in Sardegna e poi a Ibiza.

Leggi anche: