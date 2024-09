Morto il conduttore di Extreme Makeover – Home Edition: era stato accoltellato dal socio

Dopo due settimane di ricovero in rianimazione è morto Eduardo Xol, conduttore tv e per sette stagioni volto del programma Extreme Makeover – Home Edition che in Italia va in onda su Discovery+. Il 58enne era stato accoltellato dal socio in affari Richard Joseph Gonzales lo scorso 10 settembre, per motivi ancora da chiarire. Era stato lo stesso Xol a chiamare il numero d’emergenza dopo l’aggressione, avvenuta all’alba nel suo appartamento. Quando sono arrivati i soccorritori il designer era ancora vivo ma con numerose ferite da arma da taglio su tutto il corpo, come ha ricostruito lo sceriffo della contea di Riverside a Palm Springs, in California. Nelle stesse ore anche Gonzales, 34 anni, ha chiamato la polizia per denunciare una aggressione. Ma dopo ulteriori accertamenti e indagini, gli investigatori sono stati in grado di stabilire che si trovava sulla scena del crimine. L’accusa nei confronti dell’uomo è così passata da tentato omicidio a omicidio colposo, e l’uomo è stato arrestato in attesa del processo.

Foto di archivio: EPA/PAUL BUCK

