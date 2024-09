Francesco Totti si commuove davanti agli auguri della piccola Isabel: «Ti amo papino sarai sempre con me» – Il video

«Ti amo papino, sarai sempre con me. Buon compleanno». Queste le parole di Isabel, la terzogenita di Francesco Totti, che dedica una lettera al papà in occasione dei suoi 48 anni. Per l’ex capitano della As Roma, festa a sorpresa, organizzata dalla compagna, Noemi Bocchi, che ha invitato gli amici più cari per un evento più raccolto, a casa, dove non è mancato il divertimento. Tra una caccia al tesoro per trovare il suo regalo, un trolley, una cena a buffet e il karaoke il Pupone si è commosso però davanti alla voce della sua bambina di 8 anni. Una lettera, letta davanti a tutti, in salotto, che ha toccato l’ex calciatore giallorosso.

Leggi anche: