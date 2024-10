Danimarca, due esplosioni vicino all’ambasciata israeliana di Copenaghen

Caos nelle principali stazione ferroviarie di Roma. La mattina del 2 ottobre, un guasto alla linea ha causato il blocco della circolazione dei treni. Coinvolta sia Termini sia Tiburtina. L’ufficio stampa di Rete ferroviaria italiana parla di «una disconnessione degli impianti» nelle due stazioni e assicura che i suoi tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. I ritardi registrati superano i 120 minuti e sono moltissime le cancellazioni. Inoltre, i passeggeri lamentano di non ricevere le informazioni necessarie alla riprogrammazione del viaggio: anche i tabelloni luminosi nelle stazioni sono andati in tilt, mostrando delle stringhe vuote al posto delle classiche indicazioni come numero di treno, orario e binario.