Finale Louis Vuitton Cup, Ineos Britannia si porta a un punto dalla vittoria: 6-4 su Luna Rossa

Gli inglesi prima sfruttano una spanciata dell'equipaggio italiano, poi resistono all'arrembaggio di Bruni e Spithill. Ora sono a una vittoria dalla finalissima

Ineos Britannia fa la voce grossa e passa in vantaggio 6-4 nella finale di Louis Vuitton Cup. Nelle acque di Barcellona è l’equipaggio inglese a firmare il primo uno-due nel quarto giorno di regate. Si rompe così, per la prima volta, il pareggio che finora era stato perfetto. Adesso Luna Rossa non può più permettersi di sbagliare: ai britannici basta una sola vittoria nelle prossime regate per guadagnarsi l’accesso alla finalissima contro Emirates Team New Zealand.

La seconda regata

Anche questa volta Ineos parte con uno slancio migliore dallo start. Luna Rossa decide di seguirli ma la strategia non paga. I metri di vantaggio per Ineos salgono spaventosamente oltre i 100 in poco tempo. I britannici entrano in modalità gestione, gli italiani non riescono a ridurre in maniera consistente il ritardo. Fino a un doppio splashdown di Ineos poco prima della quarta boa, con il timoniere esperto Ben Ainslie che addirittura perde il timone per qualche secondo. Gli italiani si mettono all’inseguimento, arrivano a 50 metri dagli avversari. Jimmy Spithill e Francesco Bruni, alla guida di Luna Rossa, le provano tutte. Ineos però si riprende perfettamente dallo spavento e gestisce con sangue gelido il vantaggio. Firma così il primo strappo della Louis Vuitton Cup, con Luna Rossa che adesso è sotto 6-4 con le spalle al muro e chiamata a rispondere.

La prima spanciata

È ancora la sfortuna a mettersi in mezzo tra Luna Rossa e la finalissima contro Emirates Team New Zealand. Anche se, a dir la verità, l’imbarcazione italiana è colpita quando Ineos ha già preso il largo. A una prima leg fatta di incroci e contro-incroci pericolosissimi, segue un progressivo dilagare dell’imbarcazione guidata magistralmente dal timoniere Ben Ainslie. Dopo la quarta boa, le onde alte del mare di Barcellona puniscono ancora Luna Rossa. Spanciata dell’imbarcazione, che perde oltre 100 metri da Ineos e dice addio al sorpasso. I britannici tagliano i traguardo con 23 secondi di vantaggio: un dominio.