Pokrovsk, messi in fila e poi gli spari: così i russi hanno ucciso 16 soldati ucraini – Il video

Amadeo Matacena e l’ultima moglie Maria Pia Tropepi non si sarebbero mai sposati. Secondo le anticipazioni della trasmissinoe Chi l’ha visto?, in onda stasera alle 21.30 su Rai3, l’ex parlamentare di Forza Italia avrebbe acquistato da un falsario il certificato di matrimonio. Questo è solo l’ultimo tassello di un caso che, giorno dopo giorno, si fa sempre più nebuloso. Ieri la riesumazione della salma, trovata in una tomba anonima in provincia di Latina dopo che la procura di Reggio Calabria ha sollevato dubbi sulle ragioni del decesso, inizialmente indicate come infarto del miocardio. Per la morte di Matacena, durante la sua latitanza decennale a Dubai il 16 settembre 2022, e di sua madre Raffaella De Carolis, avvenuta sempre negli Emirati tre mesi prima, è indagata proprio Maria Pia Tropepi. L’ipotesi su cui lavora la procura è che la donna possa aver avvelenato entrambi, per poi indicarsi come erede universale tramite un testamento olografo attribuito all’ex parlamentare. L’uomo al momento della sua morte stava scappando dalla condanna per concorso esterno in associazione mafiosa che gli derivava dal processo Olimpia.

Il certificato e il divorzio post-mortem dal primo marito

Il certificato di «matrimonio islamico» (non riconosciuto dalle leggi italiane) sarebbe costato ben 12mila euro. Questa è la rivelazione degli inviati del programma Chi l’ha visto?, che avrebbero intercettato il falsario artefice di quello stesso documento. Il foglio porta l’intestazione della Repubblica del Kenya «perché l’imam era keniota», aveva già spiegato alla stessa trasmissione Maria Pia Tropepi. Ma quello stesso certificato, anticipa il programma con un post sui social, «non risulta registrato negli Emirati Arabi». Non è tutto. La conduttrice Federica Sciarelli sarebbe anche in possesso di un documento che indicherebbe l’avvenuto divorzio dell’indagata «dall’ex marito Giovanni», avvenuto in Italia 45 giorni dopo la morte di Amedeo Matacena. Un indicazione in più, se confermata dagli inquirenti, che potrebbe rendere non valido il matrimonio tra l’ex parlamentare e la donna.