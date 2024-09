New York, Trump incontra Zelensky: «Kiev può vincere». Il presidente ucraino: «Abbiamo una visione comune sullo stop alla guerra»

«Abbiamo una visione comune sul fatto che la guerra in Ucraina va fermata». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, incontrando Donald Trump a New York. L’ex presidente Usa – che si è espresso più volte in maniera critica nei confronti del leader di Kiev – si è detto «onorato» di «avere Zelensky» negli Stati Uniti. «Ne ha passate tante»: ha affermato il tycoon, che ha inoltre ricordato di avere «un buon rapporto» con il presidente dell’Ucraina, ma anche con quello russo Vladimir Putin. Ricetta (diplomatica), questa, per «risolvere la guerra molto rapidamente», ha sottolineato Trump. Mentre Zelensky si è augurato di aver un rapporto migliore con Trump, di quello fra l’ex presidente e Putin.

Il candidato repubblicano per la corsa alla Casa Bianca di novembre non esclude inoltre un altro incontro con Zelensky. «Potrebbe accadere», ha detto Trump dicendosi d’accordo con il presidente ucraino sul fatto che la guerra non sarebbe mai dovuta iniziare. «Questa guerra non doveva iniziare. Il problema è che Putin ha ucciso molte persone e che dobbiamo spingerlo a fermare questa guerra. È sul nostro territorio, questa è la cosa più importante da capire», ha ribadito Zelensky invitando Trump in Ucraina. Nella giornata di ieri, giovedì 26 settembre, il leader di Kiev ha incontrato a Washington Joe Biden, dal quale ha ricevuto la promessa di altri 7.9 miliardi di aiuti militari tra cui missili a lungo raggio, ma non l’autorizzazione a colpire in territorio russo.

Leggi anche: