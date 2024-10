Inchiesta ultras, per Lucci e Beretta stadio proibito fino al 2034: dal questore 24 daspo dai 3 ai 10 anni

«La salute di una persona non dovrebbe mai essere strumentalizzata». Con queste parole, pubblicate su X, la premier Giorgia Meloni è intervenuta sulla polemica scoppiata in seguito alle dichiarazioni rese da Nicola Morra in un’intervista al Foglio. Il candidato di Uniti per la Costituzione alle regionali in Liguria aveva accostato il sindaco di Genova e suo competitor Marco Bucci a Jole Santelli, presidente della Calabria per 8 mesi perché scomparsa a 52 anni a causa di un tumore. «Gli elettori devono essere consapevoli che stanno votando una persona malata che potrebbe non terminare il mandato», aveva dichiarato Morra. In giornata sono arrivate le critiche del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, «vomitevole e vergognoso», a cui era seguita la condanna delle sorelle Santelli: «Magari parli di programmi elettorali e di problemi del territorio».

Meloni: «La malattia non limita il valore e la capacità di Bucci»

«Alle volte, purtroppo, il dibattito politico scende a livelli inaccettabili». Inizia così la presidente del Consiglio nel suo post condiviso sui social che vuole condannare le parole di Nicola Morra. Della sua malattia il candidato di centrodestra alla Liguria Marco Bucci ne aveva parlato anche in occasione della sua discesa in campo: ha un cancro metastatico e le cure sono già iniziate. Ma Meloni ribadisce che questo non deve essere considerato un difetto: «La malattia non limita il valore e la capacità di chi, come Marco Bucci, ha già dimostrato di essere un amministratore eccellente e appassionato. Sono sicura che, se eletto, sarà un grande Presidente della Regione Liguria, pronto a guidarla con la stessa energia e determinazione che lo hanno sempre contraddistinto. Forza Marco!».

La condanna di Salvini e delle sorelle Santelli

Il vicepremier Salvini è intervenuto sui social a censura di quanto dichiarato dal candidato di Uniti per la Costituzione: «Se questi sono gli argomenti della sinistra… Quindi i malati oncologici devono smettere di vivere, di lavorare, di combattere?». Dello stesso tono le critiche delle sorelle della defunta governatrice calabrese, Paola e Roberta, raccolte in una nota: «Auguriamo a Morra di svolgere la sua campagna elettorale in trasferta nel miglior modo possibile, in tal modo da evitare di parlare nuovamente di Jole in modo così poco sensibile e inopportuno, e soprattutto ribadire un pensiero poco rispettoso che colpisce tutti i malati oncologici e le loro famiglie».

Bucci: «Mi ha chiamato, penso voglia ritrattare»

Sul caso si è infine espresso il direttore interessato, il sindaco Bucci, proprio mentre era impegnato a un evento della campagna elettorale ligure al cinema teatro Centrale di Sanremo: «Queste cose sono personali e mi dispiace che diventino argomento da campagna elettorale. Penso che il senatore Morra abbia intenzione di ritrattare tutto. Mi ha cercato per telefono, ma oggi sono in campagna, magari lo chiamerò stasera, ho intenzione di parlargli».