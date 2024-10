Cinema, flop al botteghino per Joker 2: il film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga ha incassato meno delle aspettative

È ancora guerra aperta tra Flavio Briatore e il Comune di Roma, dopo che il suo Crazy Pizza è stato multato per le decorazioni floreali sistemate sulle vetrine. «La camorra e la spazzatura vanno bene, i miei fiori no», aveva attaccato l’imprenditore. Oggi – 6 settembre – si è consumato un altro round della diatriba con l’amministrazione capitolina. Briatore ha organizzato una festa fuori dal locale in via Veneto: show dei suoi pizzaioli, tranci di pizza in regalo e mazzolini di fiori secchi offerti ai passanti. Una provocazione? È probabile, tanto che l’imprenditore ha pubblicato un videoriassunto della festa su Instagram, commentandolo con un laconico: «Roma ha risposto al nostro invito».