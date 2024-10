Due falli da rigore in 5 giorni, Douglas Luiz fa infuriare i tifosi della Juve

Assalto ai suoi social e suppliche alla fidanzata: «Gioca tu o negagli il sesso»

Due rigori a sfavore provocati in due partite, in soli cinque giorni. L’uomo più caro del calciomercato 2024, il brasiliano Douglas Luiz, che la Juventus ha acquistato per 50 milioni di euro dall’Aston Villa, in poco tempo è passato da essere possibile beniamino a bersaglio fisso della tifoseria bianconera. Dopo il rigore provocato domenica 6 ottobre consentendo al Cagliari di strappare all’ultimo un pareggio a Torino, Douglas Luiz è stato trafitto dagli insulti dei tifosi sui suoi social. Qualcuno è irripetibile, ma molti sostenitori gli chiedono provocatoriamente per quale maglia gioca, e chiedono alla società di rimandarlo indietro pretendendo i danni. È evidente che il giocatore soffre questa antipatia del pubblico e il suo scarso rendimento in qualche modo ne risente.

Instagram | Account di Douglas Luiz

I sostenitori bianconeri si appellano alla compagna Alisha, calciatrice: «Risolvi tu»

Felice però di essere arrivata a Torino con lui è la fidanzata svizzera Alisha Lehman, che fa l’influencer e pure la calciatrice con discreto successo. Nella trattativa con l’Aston Villa la Juventus per avere lui ha dovuto acquistare per il campionato femminile pure lei. Alisha è partita meglio del compagno di vita e all’esordio con il Sassuolo ha pure segnato un bel goal. Ieri i tifosi sono andati a cercarla sul suo account Instagram per supplicarla: «Vieni a giocare tu al posto di tuo marito», o «fai svegliare quel tordo di Douglas». Qualche appello anche qui è meno riportabile, ma in sintesi molti tifosi le chiedono di «evitarlo sotto le lenzuola» e di negargli il sesso «almeno alla vigilia delle partite» del marito.