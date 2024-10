Il Nobel per la Medicina a Victor Ambros e Gary Ruvkun «per la loro scoperta del microRNA»

Il prestigioso premio agli scienziati per la ricerca ha permesso di scoprire modi precedentemente sconosciuti in cui la l’mRNA interagisce con il sistema immunitario

Il premio Nobel per la Medicina e la Fisiologia va a Victor Ambros and Gary Ruvkun per «la loro scoperta del microRNA e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale». Il microRna, piccole molecole di Rna, ha un ruolo centrale nella regolazione dei geni. «La loro sorprendente scoperta ha rivelato una dimensione completamente nuova della regolazione genica – ha spiegato la commissione – I microRNA si stanno dimostrando fondamentalmente importanti per il modo in cui gli organismi si sviluppano e funzionano». Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato oggi, lunedì 7 ottobre, a Stoccolma in Svezia. A vincere il premio nel 2023 erano stati gli scienziati Katalin Karikò e Drew Weissman per le loro scoperte che hanno permesso di sviluppare «in tempi record» i vaccini mRNA, necessari a contrastare il Covid-19. Nello specifico, la ricerca ha permesso di scoprire modi precedentemente sconosciuti in cui la l’mRNA interagisce con il sistema immunitario. A livello tecnico, i vincitori «hanno scoperto che l’mRNA modificato può essere utilizzato per bloccare l’insorgere di reazioni infiammatorie e aumentare la produzione di proteine quando l’mRNA viene consegnato alle cellule».

Chi sono i due scienziati

I due scienziati sono entrambi americani. Victor Ambros è nato nel 1953 ad Hanover, New Hampshire, e ha conseguito il dottorato di ricerca in Biologia presso il Mit (Massachusetts Institute of Technology) nel 1979, sotto la supervisione del premio Nobel David Baltimore. Ambros è entrato alla University of Massachusetts Medical School nel 2008 e attualmente detiene il titolo di Silverman Professor of Natural Sciences nel programma di Medicina molecolare. Ruvkun, nato nel 1952, ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università di Harvard all’inizio degli Anni ottanta. È stato borsista post-dottorato presso Mit ed è diventato ricercatore principale presso Massachusetts General Hospital e la Harvard Medical School nel 1985, dove ora è professore di genetica.

Al via la settimana dei Nobel

Domani 8 ottobre sarà la volta del Nobel per la fisica e il giorno successivo, mercoledì 9 ottobre, per la chimica. Giovedì 10 ottobre, invece, verrà assegnato il premio per la letteratura, venerdì 11 ottobre quello per la pace, e infine, lunedì prossimo, 14 ottobre, verrà consegnato il riconoscimento per l’economia.