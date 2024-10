Le Volta Pagina lasciano Reazione a Catena dopo 31 puntate: «Decisione personale»

L’abbassamento delle temperature degli ultimi giorni in buona parte del Centro-Nord d’Italia farà da preludio a nuove precipitazioni, pronte ad abbattersi su diverse zone del Paese a partire dalle prime ore di martedì 8 ottobre. È in arrivo infatti una potente perturbazione di origine atlantica con «precipitazioni abbondanti e insistenti su gran parte delle regioni centro-settentrionali e un generale rinforzo dei venti». Sulla base delle previsioni meteo e delle valutazioni di rischio, la Protezione civile ha diramato pertanto un bollettino di allerta per alcune zone del Paese, sino al livello di «elevata criticità» per rischio idrogeologico, ossia l’allerta rossa. Questa riguarderà i particolare due settori: quello dei bacini liguri marittimi e la zona delle Orobie nel bergamasco. Molte di più, invece, le zone interessate da un’allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico: dalla Lombardia alla Toscana, dall’Emilia Romagna al Veneto passando per la già menzionata Liguria. Le Regioni interessate già prendono le necessarie contromisure. In diverse zone della Toscana le scuole saranno chiuse: a Livorno, dove resteranno chiusi pure parchi pubblici e cimiteri; nei Comuni di Manciano, Sorano, Pitigliano, Magliano e Capalbio nella provincia di Grosseto, e ancora a Seravezza. Stessa misura sarà adottata nel Levante ligure: dalla Spezia a Chiavari. Ma è allerta anche in Friuli Venezia Giulia e in Alto Adige, così come nel Lazio, dove si prevedono anche mareggiate lungo le coste esposte.

Le zone «attenzionate» dalle Protezione civile

Ecco il bollettino completo delle zone sottoposte a specifica allerta secondo il bollettino diramato nel pomeriggio di oggi dalla Protezione civile.

Per la giornata di domani, Martedì 8 ottobre 2024:

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Orobie bergamasche

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale

Lombardia: Pianura centrale, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Toscana: Lunigiana

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Etruria, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Montagna romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Toce, Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale

Toscana: Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Valtiberina, Ombrone Gr-Alto

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna