Muore a 9 anni dopo aver mangiato gli gnocchi al ristorante: «Era allergica al frumento»

Per salvarla è stata utilizzata anche l'adrenalina senza successo

Una bambina di 9 anni è morta giovedì 5 dicembre probabilmente per uno shock anafilattico causato, secondo le prime ricostruzioni, da un piatto di gnocchi consumato al ristorante. Quel giorno la bimba e i suoi genitori erano stati in ospedale per alcuni esami ai polmoni. Terminati gli accertamenti, i sono andati al ristorante, dove la piccola ha ordinato un piatto di gnocchi. Giusto il tempo di tornare a casa, e la bimba si è sentita male. Violenti spasmi, nausea, vomito, difficoltà respiratorie. I genitori hanno chiamato i soccorsi che arrivati tempestivamente hanno portato la bambina in pronto soccorso a sirene spiegate.

La responsabilità del ristorante

Arrivata al Policlinico Casilino era in arresto cardiaco. I medici l’hanno rianimata, ma i segni vitali hanno continuato a peggiorare. La bimba è stata quindi trasferita al Gemelli dove però è arrivata senza vita. Per rianimarla è stata usata l’adrenalina, ma non c’è stato niente da fare. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina era allergica al frumento. Ci sono ancora verifiche da fare per capire se siano stati effettivamente gli gnocchi a causare lo shock anafilattico. Così come rimane da chiarire se gli allergeni fossero stati dichiarati dal ristorante e se l’eventuale frumento sia finito negli gnocchi a causa di un errore umano.