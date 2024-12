Bianca Balti si confessa alle Iene dopo l’asportazione del tumore: «Non camminavo dal dolore, ho pianto per le bambine» – Il video

La top model guarda avanti dopo l'intervento per rimuovere il cancro alle ovaie: «Abbiamo solo l'oggi e voglio viverlo sempre al massimo»

Bianca Balti si racconta a Le Iene. Con l’inviato Nicolò De Devitiis, che l’ha raggiunta a Los Angeles dove vive con le sue figlie per poi tornare insieme a Milano, la modella ha parlato di maternità surrogata, della sua relazione sentimentale attuale, ma anche della sua malattia. Insieme hanno anche condiviso un controllo in ospedale e una visita su un set. Le telecamere sono entrate nella vita della top model conoscendo le persone a lei più care e hanno ripercorso con lei i momenti del suo passato. Il servizio delle Iene andrà in onda la sera di domenica 8 dicembre. Qualche mese fa Balti aveva sconvolto i suoi fan annunciando sui social l’asportazione di un cancro alle ovaie al terzo stadio. «Era l’8 di settembre – racconta la modella al programma di Mediaset -, sono andata al pronto soccorso, il 10 mi hanno operato. Ti rendi conto veramente di quanto grave fosse la situazione perché poi quando intacca i polmoni diventa quarto stadio e sei praticamente morto. Io ero al mare con le bambine e sentivo questo male, ero preoccupatissima – continua Balti – ma non volevo rovinare il weekend. Quando sono tornata a casa non riuscivo a camminare. In ospedale il dottore mi disse che li giù ero messa veramente male. Mi sono messa a piangere, avevo paura per le mie bambine». Quando parla del ricovero lo fa, però, con leggerezza: «Sono sempre stata una ragazzina sorridente e credo – confida – che questa cosa che mi è successa adesso mi abbia reso la vita ancora più bella». Mentre sulle parrucche, ora che ha scelto di rasarsi a zero, «non le utilizzo» perché – spiega Balti – «le percepisco come una finzione».

Il social freezing e la mastectomia preventiva

Passando di fronte a un centro di fertilità la modella racconta poi alle Iene di quando, circa due anni fa, prima di sapere della malattia, aveva fatto un ciclo di crioconservazione degli ovociti, in modo da potersi garantire la possibilità di un’altra gravidanza anche più in là con l’età, il cosiddetto social freezing. Non solo: Balti ha spiegato inoltre di aver fatto la mastectomia preventiva perché consapevole di essere portatrice di una mutazione genetica BRCA, ma di non aver pensato di fare la stessa operazione con le ovaie proprio nella speranza di avere un’altra figlia. Nel lungo incontro, Balti ricorda, inoltre, quando a 14 anni è «stata molestata ed è come se da li – dice – fossi diventata una cattiva ragazza. Mi hanno rimproverato di averne parlato con leggerezza, ma io l’ho fatto dopo vent’anni. Ho passato mesi a cercarlo (il ragazzo che l’ha stuprata, ndr.) in tutti i rave perché volevo avere la conferma che gli piacessi, che non era successo veramente quello che era successo».

«Sono una brava studentessa della vita»

Parlando del suo passato dedica poi un pensiero ai suoi genitori, dice Balti: «Con mia madre e mio padre ora ho un rapporto giusto, di loro ho sempre parlato male pubblicamente, ma quanto li amo non l’ho mai detto abbastanza». Infine, conclude: «Una volta che hai l’amore dei tuoi cari, quello è il senso della vita. Da questa ultima esperienza ho avuto la conferma che ho imparato proprio a vivere bene perché se anche vivo bene in questa situazione sono bravissima, sono una brava studentessa della vita». Il servizio de Le Iene dedicato modella andrà in onda domenica 8 dicembre, in prima serata, su Italia 1.