Usa, Trump incassa 15 milioni di dollari: Abc e il giornalista Stephanopoulos patteggiano nella causa per diffamazione

Alla fine, l’emittente Abc e il giornalista George Stephanopoulos si sono arresi: hanno optato per un patteggiamento dal costo di 15 milioni di dollari, più un altro milione per coprire le spese legali e un comunicato di scuse pubbliche. Il beneficiario è Donald Trump, che aveva intentato una causa per diffamazione contro il network e il suo cronista. Dopo l’archiviazione dei casi sul 6 gennaio e sulle carte segrete a Mar-a-Lago, è arrivato un altro successo giudiziario per il prossimo presidente degli Stati Uniti. Stephanopoulos e Abc erano stati denunciati da Trump perché, in onda, era stato detto – erroneamente – che il presidente-eletto era colpevole dello stupro della scrittrice E. Jean Carroll. I 15 milioni andranno a «una fondazione o un museo presidenziale che sarà istituto dal o per il querelante e il versamento dovrà essere effettuato entro dieci giorni dall’entrata in vigore del patteggiamento», si legge nell’intesa tra le parti.