Il ciclone Chido devasta l’arcipelago francese di Mayotte. Il prefetto: «Si prevedono centinaia di morti» – Il video

Lunedì il neo ministro dell'Interno Bruno Retailleau si recherà sul posto

Sono almeno 14 i morti causati dal passaggio del ciclone Chido nell’arcipelago francese di Mayotte, nell’Oceano Indiano. Ma il bilancio delle vittime sembra destinato a peggiore: «Penso che saranno sicuramente diverse centinaia, forse ci avvicineremo a mille o addirittura a qualche migliaio», ha dichiarato il prefetto Francois-Xavier Bieuville all’emittente Mayotte la Premiere, dopo che il ciclone ha distrutto le baraccopoli in cui vive circa un terzo della popolazione dell’arcipelago, oltre ad aver interrotto l’elettricità, l’acqua e i collegamenti di comunicazione.

Secondo il sindaco di Mamoudzou (Grande-Terre), Ambdilwahedou Soumaila, i feriti sono oltre 200. Il ciclone ha colpito in mattinata il Mozambico, dopo aver raggiunto prima il Madagascar e poi le Comore. Le Mayotte sono l’arcipelago più povero della Francia e, in generale, è il territorio economicamente più depresso dell’Unione Europea. Il neo ministro degli Interni francese Bruno Retailleau, che si recherà nelle due isole principali lunedì, ha dichiarato – scrive Le Monde – che 1.600 agenti di polizia e gendarmeria e circa 100 tra soccorritori e vigili del fuoco sono stati dispiegati per «aiutare la popolazione e prevenire potenziali saccheggi».