Attentato di Magdeburgo, Scholz: «Azione folle e terribile». Sale il bilancio delle vittime: 5 morti e oltre 200 feriti

Si rafforza la pista del movente anti-islam. Il cancelliere tedesco: «Non dobbiamo lasciare spazio a chi vuole seminare odio, ma nemmeno lasciare impuniti i colpevoli»

L’attacco al mercatino di Natale di Magdeburgo, in Germania, è «un’azione terribile e folle», su cui «è importante fare chiarezza». A dirlo è il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che nella mattinata di oggi – sabato 21 dicembre – si è recato sul luogo dell’accaduto. «Non dobbiamo lasciare spazio a chi vuole seminare odio, ma nemmeno lasciare impuniti i colpevoli. Agiremo con tutta la forza della legge, proprio per proteggere la nostra comunità e il nostro futuro comune», ha assicurato il cancelliere durante un punto stampa a Magdeburgo. Scholz ha poi ringraziato gli altri leader europei, a partire da Giorgia Meloni, che nelle scorse ore gli hanno mostrato vicinanza per l’accaduto. «Ho ricevuto e percepito molta solidarietà da tantissimi Paesi nel mondo. È confortante – ha continuato il cancelliere tedesco – sentire che, di fronte a questa terribile catastrofe, noi tedeschi non siamo soli».

La pista dell’odio anti islam

Le indagini su quanto accaduto a Magdeburgo proseguono. La pista su cui più indaga la polizia è quella dell’odio anti islam. Nancy Faeser, ministra dell’Interno tedesca, ha confermato che Taleb Al Abdulmohsen, il presunto autore dell’attacco, è «un islamofobo». A confermarlo, d’altronde, è proprio il 50enne originario dell’Arabia Saudita che in un’intervista del 2019 rilasciata al quotidiano tedesco Faz disse: «Sono il critico più aggressivo dell’Islam nella storia. Se non mi credete, chiedete agli arabi». I media tedeschi riportano inoltre che il medico psichiatra, in Germania dal 2006 e attivo nell’assistenza ai rifugiati, sarebbe un sostenitore del partito di estrema destra Alternative für Deutschland.

Vittime e feriti

Nel frattempo, continua ad aggiornarsi il bilancio di vittime e feriti. Reiner Haseloff, governatore della Sassonia Anhalt, ha detto che al momento ci sono cinque morti e oltre 200 feriti, «molti dei quali gravemente». L’ambasciata italiana a Berlino ha riferito inoltre che tra le vittime accertate non risultano, almeno per il momento, cittadini italiani.

In copertina: Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ai mercatini di Natale di Magdeburgo dopo l’attentato, 21 dicembre 2024 (EPA/Filip Singer)