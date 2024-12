Fabrizio Corona è diventato di nuovo papà: nasce Thiago, il figlio con la modella Sara Barbieri

Lo racconta l'ex re dei paparazzi su Instagram

È nato Thiago, primo figlio di Fabrizio Corona e Sara Barbieri. Si tratta del secondogenito dell’ex re dei paparazzi – già padre di Carlos Maria, nato dal matrimonio poi naufragato con Nina Moric. A mostrare le prime immagini di Thiago è stato Corona stesso in una storia su Instagram dove tiene in braccio il piccolo. La mamma è Sara Barbieri, modella ma molto schiva. Finora non ha rilasciato interviste e dichiarazioni durante la sua gravidanza. A differenza del compagno che invece dichiarò, su “Chi”, la gioia della paternità di nuovo, a 50 anni. «Ci pensavamo da un anno, siamo pazzi di gioia. Sogno che sia una bambina, ma va bene tutto, siamo molto felici per questa bella novità. Abbiamo scoperto tre settimane fa la bella notizia, l’ho già comunicato a mio figlio, Carlos ed è felicissimo. L’arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro. Siamo legati da tre anni e dopo tre giorni che ci conoscevamo siamo andati a vivere insieme. La mamma di Sara è contenta, suo padre e sua sorella hanno bisogno di tempo, d’altronde io ho 50 anni e Sara 24, è normale che abbiano dei pensieri», aveva raccontato.