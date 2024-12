Festival di Sanremo, Bianca Guaccero e Gabriele Corsi verso la conduzione della striscia «PrimaFestival»

Secondo Adnkronos saranno loro a condurre il programma di access prime time che anticipa le serate dell'Ariston

Saranno Bianca Guaccero e Gabriele Corsi a condurre PrimaFestival, la striscia quotidiana di access prime time di Rai Uno nella settimana del Festival di Sanremo. A lanciare l’indiscrezione è l’agenzia Adnkronos. PrimaFestival è il programma che anticipa le serate dell’Ariston portando il pubblico a curiosare nel dietro le quinte dell’appuntamento musicale più atteso dell’anno e girando per le vie della città dei fiori. La striscia, giunta alla sua nona edizione, dovrebbe partire su Rai Uno già dal weekend che precede il festival, venerdì 7 febbraio.

Chi sono Bianca Guaccero e Gabriele Corsi

Bianca Guaccero, classe 1981, è un’attrice e conduttrice nota per aver partecipato in diversi film italiani – tra cui Faccia di Picasso di Massimo Ceccherini, Tra due mondi di Fabio Conversi – e altrettante serie tv. Nella serata di oggi, sabato 21 dicembre, Guaccerò disputerà inoltre da favorita la finale di Ballando con le Stelle. Gabriele Corsi, componente del Trio Medusa, è attualmente il conduttore di Don’t forget the lyrics – Stai sul pezzo, in onda sul Nove. Secondo quanto riporta Adnkronos, saranno Guaccero e Corsi – forse affiancati da una terza figura – a condurre la prossima edizione di PrimaFestival.