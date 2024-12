Bugo annuncia il suo ultimo concerto, Morgan: «Avrei preferito una seconda strofa di “Brutte intenzioni”»

Marco Castoldi, che sul palco di Sanremo aveva litigato con il collega, chiarisce: «L'ho sempre apprezzato come cantautore»

L’1 aprile 2025 sarà l’ultimo concerto di Bugo, nome d’arte di Cristian Bugatti. O almeno così ha annunciato il cantautore in una conferenza stampa insolita, introdotta dal comico Valerio Lundini. L’ultima esibizione dal vivo dovrebbe cadere nel giorno in cui per tradizione si organizzano scherzi e bufale, per cui la cautela è d’obbligo. Ma c’è chi si è chiesto come Morgan abbia preso questa notizia, visto che i due furono protagonisti di una clamorosa lite sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo del 2020. «Non è vero che questa è una buona notizia per me, non sono uno che gode per la sconfitta altrui e non desidero affatto che Bugo sparisca dalle scene», chiarisce Marco Castoldi su Instagram, «il fatto che lui si sia comportato male con me non significa che io voglio il suo male e poi lo ho sempre apprezzato come cantautore». Anzi, rilancia il cantante: «Sarebbe stata una bella notizia per me sapere che Bugo aveva finalmente scritto la seconda strofa delle “brutte intenzioni” dove mi rispondeva per le rime e così finalmente potevamo fare uscire la canzone».

Foto di copertina: ANSA/ETTORE FERRARI