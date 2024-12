Trump sogna di mettere fine al conflitto in Ucraina: «Voglio incontrare Putin al più presto, anche lui è d’accordo»

Il presidente-eletto respinge l'ipotesi che il suo ruolo possa finire nelle mani di Musk: «Ha fatto un lavoro straordinario, ma non è nato negli Stati Uniti»

«Una delle cose che voglio fare il prima possibile è incontrare il presidente Vladimir Putin, anche lui è d’accordo». Donald Trump è convinto di riuscire a porre fino al conflitto in Ucraina e ne parla pubblicamente all’evento Turning Point Usa a Phoenix, in Arizona, il 22 dicembre. La guerra «è orribile», afferma il presidente-eletto, «milioni di soldati sono morti. Stiamo vedendo numeri che sono pazzeschi». Qualche giorno fa, anche il capo Cremlino si è detto pronto a incontrare Trump «in qualsiasi momento». I due non hanno una conversazione da quattro anni. Invece, tra il tycoon e l’altro presidente coinvolto nella guerra, Volodymyr Zelensky, c’è stato un incontro recentemente. Rivolgendosi ai suoi sostenitori, poi, Trump respinge gli attacchi degli avversari che descrivono Elon Musk come un presidente ombra: «Ha fatto un lavoro straordinario, ma non prenderà la presidenza. Mi piace avere intorno persone intelligenti – ma Musk non diventerà presidente. Non può esserlo, perché non è nato in questo Paese».