Sallusti candidato sindaco di Milano: l’idea di Salvini (che potrebbe piacere a Meloni) per il dopo Sala

Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale e biografo di Giorgia Meloni, potrebbe essere il candidato papabile per la corsa a Palazzo Marino. Per il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, è infatti l’uomo giusto per consentire alla destra di riprendersi Milano, sedici anni dopo la sconfitta di Letizia Moratti. La rivelazione è del Foglio, secondo il quale l’idea di candidare il giornalista non può che essere gradita anche alla premier. Non è la prima volta che esce il nome di Sallusti: alle ultime elezioni comunali (2021) era già stato avanzato, ma lui declinò la candidatura e il centrodestra scelse Luca Bernardo (il primario di Pediatria all’ospedale Fatebenefratelli al centro delle polemiche dopo che ammise di andare in reparto armato). Era stato Silvio Berlusconi, dieci anni fa, a proporre Sallusti come candidato sindaco della città meneghina.

Sul fronte dem, Beppe Sala non potrà più ricandidarsi alle elezioni del 2027, che potrebbero essere accorpate alle politiche, ma ha già fatto il nome del successore che sarebbe disposto a sostenere. Ovvero l’ex direttore di Repubblica e La Stampa, Mario Calabresi. L’altro nome civico è quello di Ferruccio Resta, ex rettore del Politecnico di Milano. Per la segretaria del Pd, Elly Schlein, però, il nome giusto è Pierfrancesco Majorino. Che ha dalla sua il Pd milanese e che, scrive ancora il Foglio, vincerebbe eventuali primarie, salvo che, per i riformisti, potrebbe poi perdere le elezioni vere e proprie.

